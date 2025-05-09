Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, евро - 47,17 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 9 мая, вырос на 5 копеек и составляет 41,70 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 20 копеек - до 47,20 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривны, а евро - по курсу 46,20 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 41,67 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 9 мая, снизился на 22 копейки и составляет 47,17 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривна ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,89 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 18 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что до 20 мая валютный рынок будет находиться в относительном покое из-за длительности периода уплаты налогов, то есть спрос на валюту будет соразмерным предложению.

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