По его мнению, если бы Путин остановил войну сейчас, то это вызвало бы восстание.

Надежды на то, что Владимир Путин согласится добровольно прекратить вторжение в Украину в результате мирных переговоров, являются "большой иллюзией", поскольку "с Россией невозможно вести рациональные переговоры". Такое мнение советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказал в интервью The Times.

Он уверен, что Россия "не может, не хочет и не будет" прекращать боевые действия в Украине, если ее не вынудят к этому экономические санкции и удары по ее военной инфраструктуре.

"Все разговоры о том, как можно вести переговоры с Россией и договариваться о чем-то прагматично и рационально, — это всего лишь иллюзия, одна большая иллюзия", - подчеркнул Подоляк.

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Он также сказал, что Путин теперь не сможет отменить свое вторжение, даже если захочет, потому что Кремль полностью перестроил экономику России вокруг войны, и что Москва, вероятно, столкнется с "восстанием", если попытается это сделать.

"Военно-промышленный комплекс в России сегодня является единственным развитым сектором экономики, и множество людей зарабатывают на войне, либо напрямую, либо обслуживая войну на предприятиях и так далее. Перенаправить все это будет некуда… Если бы Путин остановил войну сейчас, без принуждения, то это вызвало бы восстание. Людям негде было бы зарабатывать такие большие деньги, а также некуда было бы выплеснуть свою ненависть. Россия не может, по крайней мере добровольно, выйти из этой войны сейчас", - уверен он.

В то же время, по его убеждению, Украину не обязательно ожидает вечная война, и Россию можно заставить отступить.

"Россию можно принудить к миру, только резко увеличив для нее расходы на войну, в первую очередь финансовые", — сказал он.

Подоляк также добавил, что усиление украинских ударов по военным объектам в России, а также атаки беспилотников, смогут донести войну до россиян. "Это оказывает существенное влияние на общественные настроения в России", — сказал он.

При этом Подоляк сказал, что Украина по-прежнему считает США важным союзником наряду с Европой. "Эмоционально, да, все очень тяжело, потому что это третий год войны, но мы все еще понимаем, что США — наш партнер", — сказал он.

При этом советник главы ОП отметил, что по изменению риторики администрации Трампа можно увидеть, что теперь США смотрят на Россию "более реалистично".

"Мягкая дипломатия только даст России ощущение, что другая сторона готова уступить, и поэтому она начнет повышать ставки. Россия хочет доминировать во всем, даже в двусторонних переговорах с Соединенными Штатами", - отметил он.

Он также прокомментировал подписание соглашения о недрах со США, отметив, что оно гарантирует поставки американского оружия Киеву, что было под вопросом в последние месяцы.

"Им нужно защищать свои активы сейчас, верно? А если мы будем партнерами с ними, то они смогут продавать нам, даже на коммерческой основе, оружие, которое мы будем использовать для защиты нашей территории, а вместе с ней и их активов", - сказал он.

Офис президента - о войне в Украине

Ранее Подоляк объяснил, почему президент США Дональд Трамп открыто заговорил о том, что Россия намерена оккупировать всю территорию Украины.

По его мнению, Трамп пытается таким образом объяснить американским избирателям, почему так сложно достичь результатов по прекращению войны России против Украины.

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