Премьера фильма состоится 2 июля 2025 года на Netflix.

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер супергеройского боевика "Бессмертная гвардия 2" (The Old Guard 2), который станет продолжением хитового фильма 2020 года.

В центре сюжета, основанного на одноименной серии комиксов Грега Руки и Леонардо Фернандеза – группа бессмертных воинов со способностями к регенерации во главе с бесстрашной Андромахой (Энди), которые на протяжении тысячелетий тайно защищают человечество.

После событий предыдущего фильма, Энди и ее команда бессмертных воинов продолжают свое дело, а сама героиня пытается разобраться со своей приобретенной смертностью. Тем временем, бывший член команды Букер все еще находится в изгнании после своего предательства, а другая могущественная бессмертная Куинн жаждет мести после побега из своей подводной тюрьмы. Одновременно перед командой встает новая таинственная угроза в лице первой бессмертной по имени Дискорд, которая может поставить под угрозу все, над чем они работали тысячи лет. Энди, Найл, Джо, Ники и Джеймс Копли обращаются за помощью к старому другу Туа, который может дать ключ к разгадке тайны бессмертного существования.

Видео дня

К своим ролям в сиквеле вернулись все главные актеры из первого фильма – Шарлиз Терон ("Безумный Макс: Дорога ярости", франшиза "Форсаж"), Кики Лейн ("Поездка в Америку 2"), Марван Кензари ("Мумия", "Черный Адам"), Лука Маринелли ("Великая красота"), Маттиас Схунартс ("Ржавчина и кость", "Девушка из Дании"), Чиветел Эджиофор ("Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Веном: Последний танец") и Нго Тхань Ван ("Звездные войны: Последние джедаи", "Творец").

Среди новых актеров в касте – Ума Турман ("Криминальное чтиво", "Убить Билла") и Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты", "Джентльмены"), которые сыграли Дискорд и Туа соответственно.

Сняла фильм актриса Виктория Махони, которая имеет в своем творческом багаже как режиссер только один фильм – социальную драму "Крик в небо" 2011 года, которая боролась за главную награду Берлинале.

Премьера фильма состоится 2 июля 2025 года на Netflix.

Вас также могут заинтересовать новости: