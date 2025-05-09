В Украине в ближайшие два дома, 10 и 11 мая, ожидается холодная, неустойчивая и дождливая погода по всей стране. Об этом на "Метеопрог" предупредил синоптик Игорь Кибальчич.
Синоптик пояснил, что над Восточной Европой будет господствовать холодная воздушная масса арктического происхождения. Из-за этого в большинстве областей Украины сохранится аномально низкая температура, а ночью местами не исключены заморозки на поверхности почвы.
Кроме того, говорит синоптик, периодически будут наблюдаться дожди различной интенсивности, порой в сопровождении грозы и мелкого града.
"Более теплые и комфортные погодные условия стоит ждать только на крайнем юге Украины", - сообщил он.
Погода в Украине - когда станет теплее?
В ближайшие дни украинцам следует ожидать пасмурной погоды с осадками и без существенного потепления. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
По его словам, в страну идет очередной циклон, который принесет дожди и низкую температуру воздуха.
Специалист отметил, что значительная часть Европы оказалась под влиянием холодной майской погоды. Атмосферная конфигурация способствует поступлению арктического воздуха с севера.
Циклон под названием Jurgen сейчас усиливается, насыщаясь влагой и энергией над акваторией Средиземного моря. Его маршрут пролегает через Болгарию, Черное море, Херсонскую область и далее на восток Украины.
Синоптик отметил, что в течение выходных будет сохраняться неустойчивый характер погоды, хотя интенсивных осадков не прогнозируется.
По предварительным прогнозам, ожидать стабильного потепления с сухой и действительно летней погодой стоит не раньше 17 мая.