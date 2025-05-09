На выходных в Украине сохранится аномально низкая температура.

В Украине в ближайшие два дома, 10 и 11 мая, ожидается холодная, неустойчивая и дождливая погода по всей стране. Об этом на "Метеопрог" предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

Синоптик пояснил, что над Восточной Европой будет господствовать холодная воздушная масса арктического происхождения. Из-за этого в большинстве областей Украины сохранится аномально низкая температура, а ночью местами не исключены заморозки на поверхности почвы.

Кроме того, говорит синоптик, периодически будут наблюдаться дожди различной интенсивности, порой в сопровождении грозы и мелкого града.

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"Более теплые и комфортные погодные условия стоит ждать только на крайнем юге Украины", - сообщил он.

Погода в Украине - когда станет теплее?

В ближайшие дни украинцам следует ожидать пасмурной погоды с осадками и без существенного потепления. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, в страну идет очередной циклон, который принесет дожди и низкую температуру воздуха.

Специалист отметил, что значительная часть Европы оказалась под влиянием холодной майской погоды. Атмосферная конфигурация способствует поступлению арктического воздуха с севера.

Циклон под названием Jurgen сейчас усиливается, насыщаясь влагой и энергией над акваторией Средиземного моря. Его маршрут пролегает через Болгарию, Черное море, Херсонскую область и далее на восток Украины.

Синоптик отметил, что в течение выходных будет сохраняться неустойчивый характер погоды, хотя интенсивных осадков не прогнозируется.

По предварительным прогнозам, ожидать стабильного потепления с сухой и действительно летней погодой стоит не раньше 17 мая.

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