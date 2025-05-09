Китайский лидер не видит в России равного союзника, который мог бы разделить с ним мировое господство.

Встреча кремлевского диктатора Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Москве — тщательно срежиссированная возможность для двоих мировых автократов продемонстрировать единство перед лицом "третьего", считает независимый специалист по Азии Мэтью Хендерсон.

"Как выразился Си, в своей характерной манере косвенных формулировок, оба лидера столкнулись с "новой эрой" "односторонности и гегемонистских практик сильных" — читай: второго срока Трампа", - добавил он в своем материале для The Telegraph.

"Углубление доверия" и "укрепление сотрудничества" между этими двумя партнёрами подчёркивает для всего мира геостратегический смысл их намерений: бросить вызов США, ослабить и унизить их, открыв путь к новому мировому порядку, основанному на их собственной версии реалполитики. Именно такое впечатление они стремятся произвести, подчеркивает Хендерсон.

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На самом деле, по его словам, за этой встречей диктаторов стоит ощущение авторитета Путина, который во многом основывается на молчаливом согласии Си Цзиньпина.

"Россия при Путине растранжирила бесчисленное количество жизней и ресурсов. Значительная часть затрат покрывается за счёт критически важной торговли энергоресурсами с Китаем. Производство беспилотников Путин фактически передал Китаю и Ирану. Сегодня Россия гораздо больше зависит от Пекина, чем Китай — от всего, что может предложить Москва", - пишет автор.

Поэтому главной целью китайского лидера в этом союзе с Путиным — использовать его как прокси-союзника, чтобы ослабить и истощить Запад, создавая геополитическую перегрузку для США и их союзников. Для китайского диктатора создаются идеальные условия для реализации безапелляционной, нулевой стратегии великодержавного реванша — "Великого возрождения китайской нации".

Однако, подчеркивает эксперт, в "мечтах" Си Цзиньпина о мировом господстве для России явно не предусмотрено равноправного места. Он стремится не только к аннексии Тайваня и контролю над Западной частью Тихого океана, но и к возвращению обширных сибирских территорий, которые последняя китайская империя уступила Москве в XIX веке.

Будучи главным покупателем огромных объёмов газа и нефти из Восточной Сибири, китайский лидер фактически платит "аренду" за то, что надеется однажды унаследовать.

Другие новости об отношениях Китая и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Путин и Си Цзиньпин сделали издевательское заявление об Украине. В нем сообщается, что для "долгосрочного урегулирования украинского кризиса" необходимо устранить его "первопричины".

Однако Китай также обеспокоен из-за военного сотрудничества между РФ и Северной Кореей. "Это военное сотрудничество в конечном итоге поможет северокорейцам модернизировать свою армию, что даст им возможность делать всевозможные вещи (вне влияния Китая - УНИАН)", - подчеркнул эксперт по стратегической политике России и Китая Мэтью Сассекс.

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