Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 46,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 9 мая, не изменился и в среднем составляет 41,80 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 26 копеек и составляет 47,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,50 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,51 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,42 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,20 грн/евро, а курс продажи - 46,90 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 9 мая, составляет 103 169 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 292 870 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 9 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,89 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек.

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