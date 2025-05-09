Samsung выпустила смартфон-'середняк', который в чем-то даже лучше Galaxy S25

Покупатель получит шесть полноценных обновления OC, тонкий корпус и быструю зарядку.

Корейский бренд Samsung представил Galaxy F56. Это смартфон среднебюджетного сегмента, который по некоторым параметрам обходит более дорогие флагманы бренда, пишет GSMArena.

Несмотря на то, что аппарат стоит гораздо дешевле, чем Galaxy S25, новинка оснащена аккумулятором 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой до 45 Вт. За 30 минут батарея восполняется на 70 процентов. Напомним, Galaxy S25 поддерживает лишь 25-ваттную зарядку, при этом батарейка у него всего 4000 мАч..

Еще одной уникальной особенностью Samsung Galaxy F56 стал корпус толщиной всего 7,2 миллиметра. В компании утверждают, что это самый тонкий смартфон в своем сегменте.

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Из основных характеристик: 120-герцовый 6,7"-дисплей OLED с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1200 нит, чипсет Exynos 1480, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Разрешение основной камеры составляет 50 Мп (OIS), ультраширика и селфи – 12 Мп. Для обработки снимков есть несколько функций Galaxy AI,

"Из коробки" смартфон поставляется с Android 15 и интерфейсной оболочкой One UI 7. Производитель обещает шесть крупных обновлений ОС. Galaxy F56 пока доступен в Индии по цене 26 000 рупий, $300 (~12 600 грн) за 8/128 ГБ и 29 000 рупий, $340 (~14 000 грн) за 8/256 ГБ памяти.

В ближайшие дни Samsung представит свой самый тонкий смартфон. Толщина корпуса у Galaxy S25 Edge будет составлять всего 5,85 мм. Также он получит богатый набор фирменных ИИ-функций Galaxy AI и производительность флагманского уровня.

Основным конкурентом Galaxy S25 Edge станет выходящий в сентябре iPhone 17 Air. Он будет даже тоньше, чем Galaxy S25 Edge и, вероятно, дешевле, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

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