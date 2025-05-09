Циклон Jurgen набирает силы, он пройдет через территорию нашей страны.

Украинцев в ближайшее время ждет погода без особого тепла, но с дождями. Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.

Синоптик прогнозирует очередной циклонический вихрь с дождями и довольно низкой температурой.

Он пояснил, что майский холод охватил большую часть Европы. Причиной этого стал блокирующий антициклон над Великобританией и циклоническая котловина, которая "вытянулась" от о. Новая Земля до Италии.

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"При такой конфигурации в атмосфере северные воздушные течения транспортируют арктический воздух, который в свою очередь - активизирует циклогенез над южными морями", - пояснил эксперт.

Циклон Jurgen набирает силы, энергии и влаги над Средиземным морем. Его траектория движения пролегает от Болгарии через Черное море, Херсонскую область на восток Украины.

На выходных, по данным синоптика, сохранится этот циклонический характер погоды, однако дожди ожидаются небольшие.

"По предварительным прогностическим оценкам, рассчитывать на устойчивую, сухую по-летнему теплую погоду как минимум до 17 мая не стоит", - резюмировал погодный эксперт.

В Украине в последние ночи снова наблюдаются заморозки. По прогнозу Укргидрометцентра, ближайшей ночью на поверхности почвы также ожидается "минус". До -5° упадет температура в северо-западных областях.

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