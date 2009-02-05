Популизм косит ряды депутатов. И вы, господин Гриценко…

Неоднократно Анатолий Гриценко заявлял о необходимости лишения неприкосновенности всех – и народных депутатов, и судей, и Президента... У людей осведомленных это вызывает лишь раздражение... Мнение В Украине довольно часто бывает, что неплохой в целом профессионал в своей сфере, решив заняться политикой, а тем более попав в парламент, превращается в достаточно посредственного политика, и уж точно не дотягивает до государственного деятеля. Государственного – в том смысле, что, в отличие от политика, думает о будущих поколениях, а не о следующих выборах.

К сожалению, именно такие мысли меня посещают, когда в последнее время начинаю слушать Анатолия Гриценко. Так в свое время, став одним из основателей и президентом Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова – одного из наиболее влиятельных аналитических центров страны, – а затем возглавив Министерство обороны Украины, господин Гриценко был примером немногословного профессионала, который понимает, о чем говорит. Однако, став народным депутатом, Анатолий Степанович начал все чаще прибегать к популистским тирадам, которые, возможно, и вызывают у кого-то какие-то позитивные эмоции, но у людей осведомленных лишь провоцируют раздражение.

Так, уже неоднократно, в частности 4 февраля в телешоу Савика Шустера, господин Гриценко заявлял о необходимости лишения неприкосновенности всех – и народных депутатов, и судей, и Президента. Внешне это выглядит достаточно привлекательно, потому такие утверждения «на ура» воспринимаются рядовыми гражданами. Но Анатолий Степанович, очень упрощая саму проблему неприкосновенности, лишь подыгрывает настроениям не слишком посвященных в суть проблемы людей.

Тема лишения неприкосновенности депутатов, как известно, не нова. В конце девяностых кампанию по этому вопросу активно раскручивали Президент Кучма и его окружение.

А 16 апреля 2000 года, “по народной инициативе” “директора” парламента Александра Волкова состоялся всеукраинский референдум, на который было вынесено четыре вопроса. Одним из них был такой: "Согласны ли Вы с необходимостью ограничения депутатской неприкосновенности народных депутатов Украины и исключением в связи с этим части третьей статьи 80 Конституции Украины: "Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы"?

Нелюбовь наших граждан к народным депутатам общеизвестна, потому и результат был абсолютно предполагаемым.

Из 29694705 граждан Украины, которые приняли участие в голосовании, 26461382, или 89%, одобрили эту идею.

Но решение относительно голосования в большинстве случаев наши граждане принимают на эмоциональном уровне, не желая задумываться, за ЧТО и за КОГО они в действительности голосуют.

Согласно с одним из предвыборных лозунгов, избиратели должны голосовать сердцем, а не умом. Что, по правде говоря, они и без этого призыва всегда делают. И к чему это приводит, видно невооруженным глазом.

За что же они так искренне сердцем проголосовали?

Если заглянуть в Конституцию Украины и посмотреть статью 80, то можно прочитать: "Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Проголосовав за исключение части третьей статьи 80, граждане фактически предлагали не лишить народных депутатов депутатской неприкосновенности, а наоборот – сделать их абсолютно неприкосновенными, когда НИКТО их не может такой неприкосновенности лишить, в том числе и Верховная Рада.

Глупость и безграмотность инициаторов того волеизъявления стала одним из факторов, помешавших Президенту Кучме сделать народных избранников куда более лояльными к его пожеланиям. Хотя, когда он в действительности хотел кого-то засадить за решетку, и для этого были действительно неопровержимые доказательства, то он добивался своего.

Можно вспомнить народного депутата Агафонова, которого Верховная Рада лишила неприкосновенности и дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Лишили неприкосновенности и Лазаренко, который, правда, не без согласия все того же Кучмы покинул Украину до соответствующего решения парламента.

Вопрос, в действительности, не в депутатской неприкосновенности как таковой. Почему за годы независимости не было среди осужденных ни одного министра или его заместителя, ни одного милицейского или прокурорского начальника, выше районного уровня, которые не имеют и не имели формального статуса неприкосновенных.

Действительно, в начале правления Кучмы, еще когда он был премьер-министром, потребность в депутатской неприкосновенности возникла у многих тогдашних бизнесменов. Именно тогда под грохот призывов Кучмы стражи порядка получили полномочия на содержание граждан за решеткой до 30 суток без решения суда.

Это было, по-видимому, наиболее звездное для них время. Такого произвола и возможности личного обогащения для "защитников законности и правопорядка" Украина не знала, по-видимому, со времен гражданской войны.

Именно тогда потребность в "депутатской неприкосновенности" для многих богатых людей стала вопросом собственного выживания и защиты имущества, заработанного часто незаконным или полузаконным путем.

Но, попав в парламент в середине 90-х, многие из этих богатеев осознали, что депутатство предоставляет прекрасные возможности не только для сохранения собственного имущества, но и для его максимального приумножения. Одними из первых это поняли вожаки одной из тогдашних бизнес-группировок, кстати, лидер которой в 2004 году считался, по-видимому, наиболее одиозным политическим деятелем страны...

Возможность проталкивания “нужных” законов, участие в дележе и "правильном" направлении бюджетных средств, обмен голосов при голосовании, давление на стражей порядка и судей с целью получения решений, которые дают возможность захватить государственную или чью-то частную собственность, предоставляет народным депутатам такие возможности для превращения их из просто обеспеченных лиц в миллионеров, а из миллионеров – в мультимиллионеров и миллиардеров, что вопрос неприкосновенности или банального перехода за несколько миллионов долларов из фракции до другой фракции является актуальным лишь где-то для трети "бедных" рядовых народных депутатов.

"Серьезных" людей не интересует проблема неприкосновенности, они становятся народными депутатами с целью решения "серьезных" вопросов.

Что же касается статуса "неприкосновенных" то, в действительности, у нас его имеют не только 450 парламентских небожителей, но и еще десятки тысяч лиц, которые или владеют миллионными состояниями, что обеспечивает им возможность избежать уголовной ответственности, или связаны с политическими группировками, которые защищают "своих" всеми законными и незаконными средствами.

Та же проблема с неприкосновенностью Президента. Эта неприкосновенность прописана в Конституции. Там же указана и процедура импичмента Президента, то есть лишение его неприкосновенности и отстранения от власти. Можно считать ее слишком сложной для реализации. Можно согласиться с тем, что она нуждается в определенном упрощении. Но неприкосновенность как таковая должна быть. Потому что Президент государства не может быть просто так задержан каким-то участковым Петренко и посажен в “обезьянник”, а затем по решению судьи бог знает какого суда арестован на 15 суток. Хотя тяжело себе представить, чтобы этого Петренко к Президенту государства так просто подпустила его охрана. Нелегко также представить, чтобы обычный страж порядка так же просто мог задержать кого-то из украинских миллиардеров. И уже хотя бы из этих примеров видим, что и у Президента страны, и у украинского богатея, и у рядового гражданина разные степени неприкосновенности и общественной защищенности.

Ограничивать депутатскую неприкосновенность, как и неприкосновенность судей, прокуроров и Президента действительно необходимо, хотя понятно, что решить проблему неравенства всех граждан перед законом можно, лишь сформировав систему профессиональных, независимых и некоррумпированных следователей и судей.

Вот именно этим, без лишнего красноречия, мог бы заняться Анатолий Гриценко. Потому что и на его совести лежит до сих пор не принятый многострадальный пакет законов, связанный с борьбой с коррупцией, который уже год покрывается пылью в парламентских кабинетах.

Борис Кушнирук