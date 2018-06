Лавров уточняет, он сказал не 'fucking lecture', а 'fucking lunatic'

Сергей Лавров на пресс-конференции в Сухуми объяснил журналистам использование нецензурных слов в беседе с британским коллегой Дэвидом Милибэндом. По словам Лаврова, в разговоре он привел характеристику Михаила Саакашвили, высказанную одним из европейских лидеров. Министр процитировал Милибэнду выражение "fucking lunatic", сообщает Лента.ру.

Лавров заявил, что Дэвид Милибэнд наотрез отказывался признавать факт грузинской агрессии против Южной Осетии. В связи с этим глава МИД России решил ознакомить коллегу с иной оценкой ситуации, приведя цитату из высказывания неназванного европейского лидера.

О том, что российский министр употребил в разговоре с британским коллегой нецензурные выражения, сообщила в редакционном блоге газета The Daily Telegraph. В частности, Лаврову приписали фразу: "Who are you to fucking lecture me?!" ("Кто ты такой, чтобы читать мне, б****, нотации?!"). Кроме того, утверждала газета, Сергей Лавров "схожим образом" поинтересовался у Милибэнда, насколько хорошо тот учил историю.

"Все поведанное в блоге The Daily Telegraph я оставляю на совести анонимных инсайдеров", - заявил в Сухуми российский дипломат.