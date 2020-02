Составлен рейтинг лучших романов XXI века по версии ВВС

Рейтинг составлен на основе опроса нескольких десятков литературных критиков.

На сайте BBC опубликован рейтинг лучших романов XXI века.

Список лучших романов, опубликованных с 1 января 2000 года на английском языке, составлен на основе опроса нескольких десятков литературных критиков и обозревателей популярных изданий The New York Times, Time, Newsday, Bookslut, The Millions.

Первую строчку в рейтинге занял дебютный роман Джуно Диаса под названием "Короткая и удивительная жизнь Оскара Вао" . В произведении идет речь о чудаке Оскара, который живет в гетто в Нью-Джерси и мечтает стать американским Толкиеном.

"Это лишь вторая книга латиноамериканского автора, которая получила Пулитцеровскую премию в художественной литературе", - отмечает критик и писатель Ригоберто Гонсалес.

"Оскар Вао является доказательством прочной связи, которую латиноамериканцы поддерживают с культурой, языком и историей своих предков. Роман также затрагивает важный вопрос, кто такие американцы и что значит быть американцем. Рассказ Диаса, полон доминиканской истории, комиксов, научной фантастики, магического реализма и художественных цитат, является чистым удовольствием", - считает критик и драматург Грегг Барриос.

Джуно Диас - американский писатель доминиканского происхождения, пишет на английском языке.

Топ-12 романов XXI века:

1. Джуно Диас "Короткая и удивительная жизнь Оскара Вао" (2007).

2. Эдвард Пол Джонс "Известный мир" (2003).

3. Хилари Мантел "Вулфголл" (2009).

4. Мэрилин Робинсон "Галаад" (2004).

5. Джонатан Франзен "Поправки" (2001).

6. Майкл Шейбон "Удивительные приключения Кавалера и Клея" (2000).

7. Дженнифер Эган "Визит отряда горлорезов" (2010).

8. Бен Фаунтейн "Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча" (2012).

9. Йен Макэван "Искупление" (2001)

10. Чимаманда Нгози Адичи "Половина желтого солнца" (2006).

11. Зэди Смит "Белые зубы" (2000).

12. Джеффри Эвгенидис "Средний пол" (2002).