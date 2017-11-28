Михаил Поплавский презентовал книгу "Ректор" в Европе

28 ноября, в свой день рождения, Михаил Поплавский презентовал авторскую книгу «Ректор», посвященную 25-летию ректорской деятельности.

Как сообщает польское информационное агенство Сentrumprasowe, презентация состоялась в Варшавском университете менеджмента, где собрались друзья и коллеги Михаила Поплавского.

Поздравить ректора с днем рождения и выходом бестселлера приехали ректоры европейских вузов, представители украинской диаспоры в Европе, студенты и коллеги с Украины.

«Ректор» – это книга, в которой Михаил Поплавский рассказал о времени и о себе тогдашнем и нынешнем, как управляет университетом, как ведет бизнес и занимается политикой. В издании раскрыто множество секретов, как с помощью PR-проекта «Поющий ректор как технология» и «теории стресса» автор достиг личного успеха и признания университета культуры. Он создал бренд «Михаил Поплавский» и удачно его капитализировал!

Мотивационная книга предназначена для широкого круга читателей, нынешних и будущих студентов, мечтающих найти свой путь к успеху.

Презентация прошла в теплой, дружеской атмосфере. Гости, листая страницы, с восторгом слушали жизненные истории автора. Под конец презентации все присутствующие поздравляли Михаила Поплавского с двойным праздником – выходом книги «Ректор» и его днем рождения.