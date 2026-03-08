Зеленский креативно отреагировал на критику Трампа в отношении Украины

Как отметил Зеленский, если критика со стороны Дональда Трампа усиливается, это означает, что речь идет о все большей помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский оригинально отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что США предоставили Украине слишком много оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве у президента спросили, верит ли он, что ему удастся изменить политику текущей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне, ведь глава Белого дома продолжает критиковать предоставление поддержки Украине предыдущей американской властью даже в условиях, когда Украина предлагает помощь странам Ближнего Востока и сбиванию иранских "Шахедов".

"Мы пытаемся помочь, и потом, иногда, президент Трамп критикует меня. Поэтому мое отношение следующее: если вы будете видеть, что критика растет, это означает, что мы помогаем все больше. Я думаю, что это приоритет – помогать людям. Другие вещи не так важны", – подчеркнул Зеленский.

Дональд Трамп и Украина

Как сообщал УНИАН, недавно Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он передал слишком много оружия Украине.

Также, по словам Трампа, Украина и Россия уже неоднократно были близки к заключению мирного соглашения, но каждый раз одна из стран отступает. Он напомнил, что между Украиной и Россией царит огромная ненависть.

Недавно Украина получила запрос от США на конкретную поддержку в защите от "Шахидов" в регионе Ближнего Востока.

