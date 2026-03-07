Трамп ответил, почему на самом деле до сих пор нет соглашения о прекращении войны в Украине

Президент США сказал, что участвует в переговорном процессе только для того, чтобы оказать услугу Европе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия уже неоднократно были близки к заключению мирного соглашения, но каждый раз одна из сторон отступала. Об этом он сказал, выступая перед лидерами Южной Америки.

Кроме того, как заявил глава Белого дома, проблема в том, что между Украиной и Россией царит огромная ненависть.

"Знаете, Украина и Россия... Можно было бы подумать, что между ними есть какая-то дружба, но на самом деле между ними царит огромная ненависть. Им очень трудно достичь согласия. Очень, очень трудно. Посмотрим, что будет дальше", - высказался Трамп.

Также он заявил, что участвует в переговорном процессе только ради того, чтобы оказать услугу Европе, а на США война в Украине "не очень влияет".

"На самом деле мы не проигрываем. Проигрывают они. На нас это не очень влияет, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как услугу Европе. На всю жизнь", - добавил президент США.

Другие заявления администрации США об окончании войны в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно представитель США Стив Виткофф анонсировал "дополнительный прогресс" в мирных переговорах уже в ближайшие недели. Также он напомнил, что на этой неделе Украина и Россия осуществили очередной обмен пленными, который стал возможен "благодаря длительным и подробным мирным переговорам по указанию президента Дональда Трампа".

Трамп перед этим заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский является препятствием для заключения мирного соглашения. "Зеленскому нужно собраться и заключить соглашение", - сказал он в интервью Politico и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "готов вести переговоры о завершении войны".

