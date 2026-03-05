США просят у Украины защиту от 'Шахедов' на Ближнем Востоке: Зеленский согласился помочь

Президент заявил, что украинские специалисты могут гарантировать необходимую безопасность.

Получили запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей", - подчеркнул он в Telegram.

Трамп, в свою очередь, отвечая на вопрос о предложении помощи от Зеленского в защите от иранских беспилотников, заявил: "Я приму любую помощь от любой страны".

Видео дня

Украинский опыт на Ближнем Востоке - последние новости

Как сообщал УНИАН, 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина готова делиться опытом защиты неба со странами Ближнего Востока, но только при условии, что эти страны будут способствовать прекращению российской войны в Украине.

Он отмечал, что если лидерам Ближнего Востока удастся договориться с Путиным о прекращении огня, потому что они находятся в хороших экономических отношениях, тогда наши военные, которые защищают украинское небо, могут поехать и защитить или научить эти общества, как защитить мир от иранских атак.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что странам Ближнего Востока, которые сейчас вынуждены активно отражать иранские ракеты и дроны, есть чему поучиться у Украины, и в частности, в вопросе рационального использования ограниченных ресурсов противовоздушной обороны.

По его мнению, Украине есть что предложить и в контексте применения различных тактик противодействия ударным дронам.

Вас также могут заинтересовать новости: