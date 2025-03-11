По словам дипломатов, на этот раз договориться о полном тексте коммюнике оказалось очень сложно, и некоторые опасаются, что компромисс не будет найден.

США выступают против формулировок, которые могут повредить их усилиям по привлечению России и Украины за стол переговоров, заявил в понедельник госсекретарь Марко Рубио.

Как пишет Reuters, Вашингтон препирается с союзниками по G7 перед встречей на этой неделе, что вызывает у них еще большую тревогу.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" - Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США - встретятся 12-14 марта на речном курорте Ла-Мальбе в Квебеке впервые после возвращения к власти президента Дональда Трампа.

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Отмечается, что встречи G7 проходили в духе консенсуса с тех пор, как членство России было приостановлено в марте 2014 года в ответ на присоединение Крыма, что подчеркивало их неизменную поддержку Украины. Трамп же нарушил единство Запада, сблизив США с Москвой и обрушив критику на Киев.

По словам четырех дипломатов G7, Канада изначально надеялась, что "семерка" согласует общее заявление - от войныва Украине до Ближнего Востока и Китая, а также вторую декларацию, в которой будут изложены усилия G7 по обузданию так называемого теневого флота России.

Почти две страницы из восьми в последнем заявлении G7 в ноябре были полностью посвящены Украине и в основном направлены против России.

Однако, по словам дипломатов, на этот раз договориться о полном тексте коммюнике оказалось очень сложно, и некоторые опасаются, что компромисс не будет найден.

США стремятся исключить упоминания о санкциях и действиях России в Украине, требуя при этом более жестких формулировок в отношении Китая, сообщили два дипломата.

Выступая перед журналистами по пути в Саудовскую Аравию, Рубио сказал, что всегда есть камни преткновения, добавив, что Вашингтон не может подписать ничего, что могло бы помешать России и Украине сесть за стол переговоров. Он сказал:

"Мы считаем, что антагонистическая риторика иногда затрудняет сближение сторон, тем более что сейчас мы единственные, кто, похоже, в состоянии сделать такие переговоры возможными".

Госсекретарь уверен, что в конечном итоге страны G7 придут к документу, который будет содержательным и объединяющим, не "подрывая нашу способность привести обе стороны за стол переговоров". США также выступили против отдельного заявления о теневом флоте России, сообщили три дипломата.

Блокировка США решений по РФ

Новая администрация президента США пыталась заблокировать украинскую резолюцию к третьей годовщине полномасштабного вторжения, в которой Россия осуждалась как агрессор. Вместо этого американцы подали собственную резолюцию, которая просто призывала всех к миру.

В конце концов были проголосованы обе резолюции. Украинскую версию поддержали 93 страны мира, в том числе большинство стран Европы и даже Сербия.

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