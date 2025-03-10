После консультаций с Конгрессом остальные программы должны передать Госдепартаменту для более эффективного администрирования.

Соединенные Штаты официально закрывают 83% программ USAID. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети Х.

"На 5200 контрактов, которые сейчас отменяются, были потрачены десятки миллиардов долларов способом, который не служил (а в некоторых случаях даже вредил) основным национальным интересам США", - написал Рубио.

Он добавил, что после консультаций с Конгрессом остальные программы должны передать Госдепартаменту для более эффективного администрирования.

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Отдельно Рубио поблагодарил DOGE и сотрудников Госдепа, которые приложили много "усилий, чтобы достичь этой запоздалой и исторической реформы".

Остановка программы USAID

Как известно, Агентство США по международному развитию отвечало за невоенную американскую помощь другим странам. Новый президент Штатов Дональд Трамп приостановил его работу, назвав руководство "кучкой радикальных сумасшедших".

Вскоре и Трамп, и Маск сообщили о планах по закрытию USAID. По словам американского лидера, ему известно о случаях коррупции и мошенничества.

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