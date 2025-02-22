При этом в предложенном США варианте документа нет никаких ссылок на суверенитет Украины.

США настаивают на блокировании украинской версии резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, осуждающей Россию за ее агрессивную войну. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Вместо этого администрация президента Дональда Трампа призвала всех членов ООН поддержать текст США.

Собеседники издания заявили, что были "ошеломлены настойчивостью США", а также их нежеланием осудить Россию за полномасштабное вторжение в Украину.

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Хотя союзники поддерживают стремление Трампа к достижению прочного прекращения конфликта, мир не будет устойчивым без гарантий суверенитета Украины, а также привлечения страны-агрессора к ответственности, сказал один из собеседников.

Как указывает издание, в предложенном США проекте резолюциии нет ссылок на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН.

Резолюция США лишь указывает на "трагическую гибель людей во время конфликта между Российской Федерацией и Украиной" и "призывает к скорейшему прекращению конфликта и к прочному миру".

Резолюция ООН - что известно к этому времени

Ранее стало известно, что США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, которое посвящено третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Альтернативный американский проект состоит всего из трех абзацеви содержит российские поправки. Госсекретарь США Марко Рубио призвал страны-члены ООН поддержать предложенную резолюцию и создать "реальный импульс для достижения мира".

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