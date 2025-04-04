Россия готова предложить странам Запада определенную "взятку", чтобы получить обратно эти деньги.

Российская Федерация пытается вернуть свои активы объемом 300 млрд долларов, которые были заморожены на Западе после начала полномасштабного вторжения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, у него спросили, может ли Россия выторговать снятие санкций в обмен на прекращение огня после визита в Вашингтон кремлевского посланника Кирилла Дмитриева.

"Нам известно, какие дополнительные причины - почему он в Соединенных Штатах. Кроме этого, он был не только в Соединенных Штатах. Мы следим за перемещением наших недругов. И главный вопрос - как вывести 300 миллиардов замороженных активов. Это их главный вопрос", - подчеркнул Зеленский.

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При этом, как сказал президент, Украине известно, что россияне "готовы и предлагают некоторым странам приобрести различную продукцию, включая высокотехнолоничную, на эту сумму, если эти лидеры им позволят вывести эти деньги на закупку товаров в этих странах".

Кроме того, речь идет об авиастроении западных партнеров. "Но, слава богу, сегодня эти деньги заморожены в Европе. И Европа не собирается их отдавать россиянам. Это важно", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что в вопросе относительно 300 млрд Украина это будет воспринимать как возможность такой "хитрой взятки", потому что россияне нашли такой формат. "Думаю, что им не удастся", - сказал Зеленский.

Кроме того, Россия хочет ослабления санкций. "И они это подчеркивают", - сказал Зеленский.

В то же время, как подчеркнул глава государства, в вопросе сохранения санкций важна позиция Европы. "Я благодарен, что она безусловна в поддержке Украины. Европа не будет снимать санкции", - отметил президент.

Замороженные активы РФ: что надо знать

Как писал УНИАН, Украина с начала полномасштабной войны призывает союзников использовать замороженные российские активы на военную помощь и восстановление Украины. И несмотря на то, что на Западе тоже звучат такие же призывы, деньги до сих пор остаются на счетах западных банков.

В феврале западные СМИ писали со ссылкой на собственные источники, что Россия якобы смирилась с потерей этих денег. Поэтому Кремль якобы готов отдать их на восстановление Украины, но с условием, что часть денег потратят на оккупированных территориях.

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