Враг перебрасывает технику и личный состав через оккупированные территории юга Украины.

В ближайшие дни прогнозируются усиленные попытки штурмароссиян в Запорожской области. Об этом в своем Telegram рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он сделал такие выводы на фоне фиксации большого передвижения врага через Мариуполь.

"По направлению Ростов-Новоазовск-Мариуполь-Пологовское/Бердянское направление. Около 7 платформ с бронетехникой, включая танки. Более 40 грузовиков с живой силой и БК. По направлению Крым/Херсон - Мариуполь - Новоазовск - Таганрог / Ростов - Сумы колонна более 20 грузовиков с живой силой, около 5 тягачей с бронетехникой класса БМП/БМД", - написал он.

Андрющенко добавил, что на фоне снижения активности наступательных действий РФ и удачных действий Сил обороны в Запорожской области, можно прогнозировать в ближайшие дни усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехова.

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Ситуация в Запорожской области: важные новости

Накануне Андрющенко сообщал, что на временно оккупированной части Запорожской области произошли взрывы в районе железной дороги. Отмечалось, что в результате удара сгорело около 11 цистерн с топливом оккупантов. По словам Андрющенко - это успешная операция ГУР МО Украины.

Также в конце мая Силы обороны Украины взорвали военный поезд российских захватчиков. По данным ГУР, в результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с топливными цистернами и товарными вагонами пошел под откос.

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