По словам военного, уничтожение значительного количества личного состава никак не влияет на планы врага на этом направлении.

На Покровском направлении сейчас фиксируется большая интенсивность боевых действий со стороны российских оккупантов. В основном армия РФ проводит атаки малыми пехотными группами. Об этом рассказал офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр Павленко в эфире "Киев24".

По его словам, также враг пытается контролировать пути сообщения, логистические маршруты и пути подвоза.

"Достаточно трудно, потому что немногочисленные группы обычно пытаются достичь каких-то точек. Уничтожение предыдущей группы никак не влияет на планы противника, он использует те же маршруты с тем же темпом, то есть мы имеем действие с постоянным давлением на наши позиции", - подчеркнул Павленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее в DeepState заявили о проблемах на одном из участков фронта. В частности армия РФ имеет существенные успехи в западной части Донецкой области в районе населенных пунктов Шевченко, Бурлацкое и Свободное Поле.

Также в DeepState пожаловались на ложные доклады о ситуации на переднем крае, которые подают некоторые подразделения на этом участке фронта, отчитываясь об "удержании" фактически уже утраченных позиций.

"От этого ситуация не становится лучше. Следующее обновление карты будет неутешительным", - отметили аналитики.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев предупредил об опасном направлении в Донецкой области, где могут продвигаться россияне. По его словам, тревожной для нас является ситуация на направлении восточнее Мирнограда.

"Там враг, к большому сожалению, имеет возможности для продвижения", - уверен военный эксперт.

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