Иран признал, что США 'серьезно' повредили его ядерные объекты

Главный дипломат страны отметил, что американские удары нанесли значительный и серьезный ущерб.

Иран официально признал серьезные повреждения после ударов США по ядерным объектам страны.

Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, недавние авиаудары США нанесли "значительный и серьезный" ущерб иранским ядерным объектам, передает CNN. Главный дипломат Тегерана также отметил, что решение о дальнейшем допуске инспекторов МАГАТЭ должен принять Высший совет национальной безопасности страны.

Это заявление прозвучало на фоне обсуждения в иранском парламенте законопроекта, предусматривающего остановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Это может существенно осложнить международный контроль над иранской ядерной программой.

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Между тем американские военные в тот же день обнародовали часть информации о трех ударах по ядерной инфраструктуре Ирана. Однако они не уточнили, насколько эти действия повлияли на потенциал Тегерана в сфере обогащения урана или восстановления поврежденных объектов.

Арагчи подчеркнул, что будущее сотрудничества с МАГАТЭ зависит от политического решения на высшем уровне. Он также намекнул, что ответ Ирана на действия США может иметь как дипломатические, так и внутриполитические последствия.

Удары США по Ирану

22 июня США массированно атаковали ядерные объекты Ирана. Белый дом заявил об уничтожении ядерной программы страны, но директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что ядерная программа Ирана понесла "серьезный ущерб".

Зато верховный лидер Ирана Али Хаменеи не появлялся на публике уже более недели. В Тегеране царит тревожная атмосфера. На фоне этих новый Хаменеи дал публичный комментарий. Он заявил, что его страна "победила" в войне с Израилем и отметил, что вмешательство США не дало никаких результатов.

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