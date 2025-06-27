Выяснилось, что майор случайно попал на пехотинские позиции, ведь его туда отправили, чтобы наказать.

В Сумской области Силы обороны Украины ликвидировали командира мотострелкового батальона 30 мотострелкового полка майора Андрея Ярцева с позывным "Артист".

Об этом сообщил украинский офицер, который отслеживает потери российских оккупантов, Анатолий Штефан "Штирлиц". По его данным, Ярцева "задвухсотили" в середине июня.

Впрочем, только сейчас в российских пабликах появились детали этого инцидента. Как сообщают в Z-пабликах, Ярцев, который должен был командовать личным составом, вдруг оказался среди солдат на передовой линии фронта.

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Туда его отправили "наказанным". И сделал это непосредственный командир "Артиста" - подполковник Шипицын. Между офицерами якобы давно было "напряжение". По версии оккупантов, Ярцева ликвидировали в стрелковом бою, когда штурмовые группы ВСУ зашли на пехотинские позиции, где находился майор.

Ликвидация оккупантов - последние новости

Напомним, украинские военные ликвидировали " любимца" российской пропаганды, командира одного из артиллерийских подразделений армии России Владимира Ильясова.

Тем временем потери личного состава России убитыми и ранеными во время войны в Украине пересекли отметку в 1 млн человек.

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