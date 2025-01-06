Коллективное обращение политики опубликовали в газете The Times.

Великобритания должна передать все замороженные активы России в распоряжение Украины. Такой шаг должен дать Москве четкий сигнал, что "агрессоры должны и будут платить".

В письме в The Times группа британских парламентариев и политиков из стран-союзниц утверждает, что правительство должно выяснить, как легально перевести 300 миллиардов долларов из замороженных резервов Центрального банка России в Украину. По их мнению, передача как минимум 25,5 миллиарда фунтов стерлингов, хранящихся на счетах Великобритании, станет "четким сигналом" о стратегической решимости и поможет сдержать будущие конфликты.

"Предыдущих кредитов и чрезвычайного финансирования недостаточно - они держат западных налогоплательщиков на крючке. Только использование самих активов гарантирует, что Россия заплатит за свои преступления", - говорится в сообщении.

Видео дня

Министры считают, что передача активов сама по себе будет сопряжена с юридическими проблемами. Но доктор Майк Мартин, член парламента от Либеральной партии и бывший армейский офицер, заявил, что необходимо найти способ обойти этот вопрос.

"Существует неоспоримый моральный, стратегический и юридический аргумент в пользу использования российских государственных активов для поддержки Украины в ее военных действиях. Это никогда не было так актуально, как в мире, где будущая администрация США может свернуть помощь для Украины", - сказал он.

Отмечается, что 50 миллиардов долларов в виде процентов от замороженных активов - это важный первый шаг, но он обеспечивает Украине чрезвычайное финансирование максимум на год. Кроме того, если активы будут разморожены, Украине или налогоплательщикам стран "Большой семерки" придется выплачивать кредит.

Замороженные активы РФ - главные новости

Страны G7 взяли на себя обязательство предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашаться только за счет процентов от замороженных активов.

В октябре Великобритания объявила, что предоставит Украине кредит в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках более широкого пакета помощи от стран G7.

24 декабря 2024 года Украина получила грант от США в размере 1 миллиарда долларов. Впервые в государственный бюджет поступили средства, обеспеченные доходами от замороженных активов РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: