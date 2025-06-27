Рассказываем, ожидать ли поднятия минималки в июле.

Минимальная зарплата является важным показателем, ведь от нее зависит размер множества выплат, в частности, пенсий, соцрасходов и необлагаемого минимума.

То, какой будет минималка, решает Кабинет министров. Он подсчитывает стоимость жизни, доходы бюджета, инфляцию и состояние экономики. На основе этих подсчетов и определяют размер разных выплат.

Минимальная зарплата в Украине 2025 - что нужно знать

Начнем с того, какая сейчас минимальная зарплата в Украине. Ее установили на уровне восьми тысяч гривень. Этот показатель одинаков для всех регионов. В то же время, это не значит, что те, кому платят минималку на работе, получают на руки указанную сумму. Из нее вычитается налог на доходы физлиц (18%), военный сбор (5%) и единый соцвзнос (22%), однако последний уплачивает работодатель отдельно. Таким образом остается всего 6 169 гривень.

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Нередко в Украине рабочим платят минималку, а оставшуюся часть - "в конверте". Из-за этого часть украинской экономики находится в тени.

Когда вырастет минимальная зарплата

В бюджетной декларации Минфина указывается поэтапный подъем минималки в ближайшие годы:

в 2026 году - до 8 688 гривень;

в 2027 году - до 9 374 гривень;

в 2028 года - до 10 059 гривень.

Проблема в том, что уже сейчас минималка не соответствует реальным расходам граждан, но при ее росте бизнесу будет все сложнее выжить.

В апреле этого года в парламенте предложили поднять минимальную зарплату уже в июле и сразу до 10 800 гривень. Это позволило бы приблизить минималку к прожиточному минимуму.

Однако в мае профильный комитет не поддержал немедленное рассмотрение этого предложения. В карточке законопроекта указывается, что вопрос заслушали и сняли с рассмотрения. В связи с этим ответ на вопрос, какая минимальная зарплата в Украине будет в этом, остается без изменений.

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