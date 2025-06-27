Журналисты разоблачили еще одну коррупционную схему, где фигурирует Вербицкий, - Береза

Экс-заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий, которого подозревают в незаконном обогащении, арендует элитный дом под Конча-Заспой у своего бывшего коллеги Сергея Кизя, который стал фигурантом журналистского расследования.

Об этом пишет бывший народный депутат, блогер Борислав Береза в своем блоге на Censor.net.

Ссылаясь на последнее расследование проекта Bihus.info, Береза отметил, что под Конча-Заспой найден коттедж, который "выпал" из уголовного дела 2017 года о незаконной распродаже ведомственной базы отдыха таможенного профсоюза. Журналисты выяснили, что этот коттедж тайно перешел к матери бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя, а та сдала его в аренду заместителю генпрокурора Дмитрию Вербицкому.

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Береза напомнил, что Вербицкий уже имеет элитный таунхаус в коттеджном городке "Конек", который фигурирует в материалах следствия. Несмотря на то, что по данным риелторов его стоимость составляет 15-18 млн грн, его купил племянник Вербицкого всего за 2,8 млн.

"Более того, сделка состоялась именно в тот период, когда Офис генпрокурора, где Вербицкий тогда работал, осуществлял процессуальное руководство по делу о сомнительных землеотчуждениях в том же "Конике", что выглядит очевидным конфликтом интересов", - пишет блогер.

Также он напомнил, что соседним особняком площадью 240 м² владеет спутница бывшего прокурора Кристина Ильницкая. Также она приобрела Porsche Macan T за 100 тыс. долларов, хотя ее официальные доходы составляют 360 тысяч грн в год. Кроме того, НАПК проверило декларацию прокурора за 2023 год и насчитало необоснованных активов на 29 млн грн: дом в Киеве, виллу в Одессе, квартиру на первой линии моря в Анталии, парк премиальных Lexus и тот самый Porsche. Параллельно агентство обнаружило расходование 2,4 млн грн, не подтвержденное доходами.

Блогер напомнил, что после увольнения из Генпрокуратуры в июле 2024 года Дмитрий Вербицкий занялся благотворительностью: через фонд "Страна добра" начал публично раздавать продуктовые наборы и лекарства жителям Хаджибейского района Одесской области. С осени 2024 года акции фонда сопровождаются символикой партии "Батькивщина", главой местной ячейки которой стал Вербицкий.

По словам Борислава Березы, все материалы по необоснованным активам состояния Вербицкого переданы в НАБУ, которое открыло производство 13 мая 2024 года, но за год публично не сообщило о вручении подозрения ни одному из фигурантов.

"С тех пор Бюро ограничилось сменой группы детективов и несколькими запросами в НАПК; о допросах Вербицкого или арестах имущества не сообщалось. Судебный процесс продолжается, а досудебное расследование НАБУ остается без видимых результатов", - пишет Борислав Береза.

По его словам, 1 мая 2025 года Печерский суд должен был рассмотреть иск Вербицкого к НАПК "о защите чести", однако истец не явился, и заседание перенесли.

"Дело Вербицкого показывает, что даже публичное расследование, акт НАПК и уголовное производство не гарантируют подсудимой подотчетности, если фигурант имеет правильный партбилет и запас "благотворительных" пайков. Пока НАБУ медлит, экс-прокурор превращает обвинения в удобный пиар-фон. Без показательного завершения этого дела все разговоры о реформе правоохранительной системы остаются декорацией", - заключает Борислав Береза.