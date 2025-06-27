Также следователи просят запретить министру отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда.

НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к вице-премьер-министру Украины меры пресечения в виде залога в размере 120 млн. Кроме того, следователи обратились в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об отстранении действующего Вице-премьер-министра Украины от должности. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Имени подозреваемого там назвали, но учитывая всю имеющуюся информацию, речь идет о вице-премьер-министре Украины, министре национального единства Украины Алексее Чернышеве.

Кроме того, САП требует возложения на фигуранта таких обязанностей:

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прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

не отлучаться из населенного пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

носить электронное средство контроля.

В НАБУ отметили, что применение такой меры пресечения согласовывалось детективами НАБУ и прокурорами САП, исходя из рисков, установленных в этом деле. А также учитывая судебную практику ВАКС в аналогичных случаях. В частности, учтено его возвращение в Украину и прибытие в НАБУ по вызову.

"В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней. Если подозреваемый не выполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую", - добавили в НАБУ.

Обновлено 09:22. Высший антикоррупционный суд начал заседание по избранию меры пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышеву. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

Как пишет РБК-Украина, министр заявил, что прибыл в зал суда в "прекрасном рабочем настроении", однако он не прокомментировал сообщения о том, что НАБУ и САП хотят отстранить его от должности.

Дело Чернышова: что известно

Ранее стало известно, что после возвращения Чернышова из командировки, НАБУ и САП объявили ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Как рассказали в НАБУ, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого он обратился к главе Минрегиона, который вместе с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП, которое незаконно заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

Таким образом по этим договорам застройщик должен был передать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка.

"За успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м", - добавили в НАБУ.

Суд, который должен был избрать меру пресечения Чернышеву, должен был состояться 25 июня, однако заседание отложили, ведь подозреваемый попросил перенести его, ссылаясь на занятость.

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