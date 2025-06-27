В юридической фирме рассказали, что еженедельно получают тревожные сообщения от украинцев, которым было отказано в убежище.

Министерство внутренних дел Великобритании отказывает в предоставлении убежища украинцам, которые из-за войны сбежали в эту страну, аргументируя тем, что возвращение в Украину является безопасным. Об этом рассказывает The Guardian.

Один из украинцев рассказал изданию, что ему отказали в убежище на том основании, что он может переселиться в другую часть Украины, поскольку его родной город - в зоне боевых действий.

Несмотря на то, что украинцы имеют временную визу сроком на 18 месяцев, отсутствие четкости относительно перспектив вызывает у людей дополнительную тревогу, говорится в статье.

Видео дня

В юридической фирме Sterling Law сообщили, что к ним еженедельно обращаются украинцы, заявки которых были отклонены. Сейчас фирма ведет несколько апелляционных дел, а тем временем люди вынуждены месяцами находиться в неопределенности. Юрист Галина Семчак рассказала, что работает с матерью-одиночкой из Никополя - города, который в значительной степени уже разрушен, с мужем, который имеет недостатки зрения, и родителями ребенка, рожденного в Великобритании.

В их письмах с отказом обычно отмечается, что риски, связанные с конфликтом, не достигают уровня преследования в соответствии с Конвенцией о беженцах, поскольку человек может переехать в более безопасную часть Украины, где работают публичные службы, и обратиться за помощью в Управление Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций (УВКБ ООН) или местные власти.

По словам Семчак, согласно обновленным рекомендациям Министерства внутренних дел Великобритании, такие регионы, как Киев и западные области Украины, считаются "в целом безопасными".

"Эта оценка противоречит реальному положению дел в Украине. Любой рациональный человек понимает, что страна до сих пор находится в состоянии жестокой войны, и обстрелы в последние месяцы только усилились. Нашим клиентам грозит реальная опасность - от бомбежек, принудительной мобилизации и разлуки с семьей до психологической травмы. Юридически эти решения крайне тревожны. Они игнорируют сложную реальность на местах и не учитывают индивидуальных обстоятельств, в частности в контексте статей 3 и 8 Европейской конвенции по правам человека (защита от жестокого обращения и право на частную и семейную жизнь)", - сказала Семчак.

Она призвала правительство пересмотреть рекомендации. Юрист добавила, что пока этого не произойдет, людей, которые бегут от войны, система подводит, хотя якобы должна защищать.

В частности, издание рассказало историю Александра Збицкого, который приехал в Британию из Одессы еще в августе 2022 года. Мужчина рассказал, что хотел, чтобы его сын, которому тогда было четыре года, продолжал обучение в Британии, а жена лечилась от тревожного расстройства и депрессии. По словам Збицкого, он потерял всех близких: часть погибла на фронте, другие - из-за невозможности получить медицинскую помощь. Мужчина добавил, что если он вернется, его могут мобилизовать.

"Было действительно неожиданно получить отказ... Кто готов забрать своего ребенка и вернуть его в страну, где идет полномасштабная война? Мы очень подавлены, потому что это повлияло на всю нашу семью. Я сейчас ничего не могу сделать... Я даже не могу спать. Это действительно ужасная ситуация", - поделился Збицкий.

По его словам, сын уже психологически адаптировался к жизни в британском обществе, и он не хочет снова травмировать его и свою жену возвращением в Украину.

Старший политический аналитик Совета по делам беженцев Кама Петрученко выразила обеспокоенность тем, что обновленные указания по Украине "недостаточно гибкие, чтобы корректно оценивать уровень безопасности в каждом отдельном деле". Согласно последним данным Министерства внутренних дел, с 2023 года 47 заявителей получили статус беженца, а 724 - гуманитарную защиту.

"Со времени незаконного вторжения Владимира Путина (российский правитель, - ред.) мы предоставили или продлили убежище более 300 000 украинцам, и программа Homes for Ukraine до сих пор открыта. Все заявления на убежище и защиту прав человека рассматриваются индивидуально с учетом наших международных обязательств. Ни одно лицо, которому угрожает серьезная опасность, не будут принуждать возвращаться в Украину", - заверил представитель Министерства внутренних дел Великобритании.

Проблемы украинских беженцев

Как сообщал ранее УНИАН, украинцам станет труднее остаться в Португалии. Тамошнее правительство под давлением ультраправых объявило о намерении значительно ужесточить правила получения гражданства иностранными мигрантами. Это касается и беженцев из Украины, которые могли бы претендовать на португальский паспорт уже с 2027 года. В частности, речь идет о том, чтобы срок легального пребывания в стране, после которого иностранец сможет претендовать на португальское гражданство, будет увеличен вдвое - с 5 до 10 лет. Также усилят и остальные требования, которым должны соответствовать заявители.

Кроме того, Швейцария хочет резко ограничить количество украинских беженцев или отменить статус защиты для них. Швейцарская народная партия (SVP) внесла в Национальный совет представление о полной отмене "статуса защиты S", на основании которого украинцы могут находиться в стране и получать денежную и другую помощь от государства. SVP аргументирует свое предложение тем, что большая часть украинской территории не затронута боевыми действиями и может считаться стабильной. Как объясняют СМИ, украинские беженцы "действительно создают проблемы" для местных органов власти, поскольку на них возложена обязанность обеспечить украинцев жильем и денежной помощью.

Вас также могут заинтересовать новости: