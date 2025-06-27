Тайвань завершил испытания ударного дрона Overkill с технологиями Auterion, которые использует Украина для уничтожения российской техники.

Тайвань завершил боевые испытания новых беспилотников-смертников Overkill, созданных по аналогии с теми, что активно используются Украиной в войне против России. Этот шаг демонстрирует быстрый прогресс страны в развитии автономных средств вооружения на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем, пишет Financial Times.

Дроны, разработанные оборонным институтом Чуншань и компанией Thunder Tiger, оснащены искусственным интеллектом и системами наведения Auterion - теми же, что стоят на украинских FPV-дронах, которые успешно уничтожали танки Т-90М и военные объекты РФ.

Новинка является управляемым дроном с видом от первого лица (FPV) и выполняет функции маневренного боеприпаса. В марте дрон был протестирован на военном полигоне, а видео испытаний обнародовали только в этом месяце.

Представители Auterion заявляют, что технологии, используемые в Overkill, способны нейтрализовать даже эсминцы, если те не будут иметь эффективной противовоздушной обороны. Компания уже заключила многолетнее соглашение с Тайванем на совместную разработку новых дронов.

Thunder Tiger также приобрела лицензии на программное обеспечение для 25 000 единиц - часть из них планируют изготавливать на экспорт. Первыми потенциальными рынками стали Филиппины, Вьетнам, Индия и Индонезия, которые отказываются от китайских компонентов.

Ожидается, что правительство Тайваня подаст бюджет на закупку новых дронов осенью, что может стать новым этапом в перевооружении страны.

Тайвань следит за Украиной

Как сообщал УНИАН, ранее Тайвань договорился о поставке программного обеспечения (ПО) для дронов, которое уже показало свою эффективность в боевых условиях в Украине. Ожидается, что соглашение поможет сдерживать потенциальную агрессию со стороны Китая.

The Times сообщает, что передовые дроны могут изменить ход войны в будущем. В британском стратегическом обзоре обороны признается важность достижений в области военных технологий, от искусственного интеллекта до новых датчиков. В этом документе беспилотники упоминаются 28 раз.

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