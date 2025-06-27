В списке есть Лошадь и Коза.

Составлен гороскоп на сегодня, 27 июня, по восточному календарю. День убдет особенно удачным для шести китайских знаков Зодиака. Благоприятные события приходят сами, без усилий или давления, пишет YourTango.

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Лошадь

Июнь - ваш месяц, и кажется, мир начинает играть по вашим правилам. Возможно, придет важный ответ, поступит выгодное предложение или произойдёт приятный сюрприз, который вернёт ощущение поддержки. Ждать придется недолго.

Коза

Пора немного отпустить контроль. Слишком долго все держалось на ваших плечах. Наступает момент, когда помощь придет сама в виде облегченного варианта, чьей-то инициативы или возможности не делать то, чего так не хотелось. Позвольте жизни течь естественно.

Свинья

Появится шанс облегчить себе путь: выгодное предложение, освобождение от лишнего или чёткий следующий шаг. Вы долго старались, не получая отклика. Сейчас усилия начнут возвращаться в виде приятных результатов.

Кролик

Этот день обещает быть особенно значимым. То, что долго не удавалось, внезапно сложится само собой - будь то финансовый вопрос, долгожданное решение или восстановление веры в происходящее. Все встанет на свои места легко и своевременно.

Змея

Ситуация, державшая в напряжении, сдвинется с мертвой точки. Появится ответ, откроется путь, собеседник даст согласие. Пятница дает понять: пора действовать. Главное - быть готовым принять все, что приходит.

Крыса

Стресс, с которым пришлось мириться, отступит. Неожиданная поддержка, быстрое решение или позитивный исход - все это возможно. Победа в том, чтобы просто подождать и довериться моменту. Он уже близко.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что "черная полоса" заканчивается у этих знаков Зодиака - кто они.

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