Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 27 июня, снизился на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 49,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на уровне 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 27 июня, также не изменился и составляет 49,02 гривни.

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Нацбанк установил 27 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте НБУ, евро установил очередной исторический максимум. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,64 грн за один евро, то есть гривня ослабилась на 32 копейки. Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня, когда курс евро поднялся до 48,51 гривни.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что война на Ближнем Востоке, рост цен на нефть и газ, нерешенные экономические проблемы США и Европейского Союза станут главными курсовыми триггерами в начале июля, однако ни доллару, ни евро и их статусу мировых валют любые варианты развития событий не угрожают.

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