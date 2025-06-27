Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, а евро - 48,40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 27 июня, подешевел на 5 копеек и составляет 41,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 16 копеек и составляет 49,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,40 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,60 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,52 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,00 грн/евро, а курс продажи - 48,80 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 27 июня, составляет 101 370 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 475 090 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 27 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, евро установил очередной исторический максимум. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,64 грн за один евро, то есть гривня ослабилась на 32 копейки. Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня когда курс евро поднялся до 48,51 грн.

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