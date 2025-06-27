После окончания войны Украина сможет направить военные расходы на другие нужды.

Украинская экономика сейчас держится на международной помощи из-за полномасштабной войны. После ее окончания военные расходы бюджета будут перенаправлены на другие нужды.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал экономист, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов АНТС Илья Несходовский, отвечая на вопрос, действительно ли украинская экономика находится на грани краха и держится только на международной помощи, как пишут иностранные СМИ.

"Надо понимать причину, почему мы держимся на международной помощи. Мы постоянно обеспечивали себя из бюджета всем необходимым. Вопрос лишь в том, что мы значительные средства тратим именно на войну, именно на финансирование непосредственно нашей армии у нас выходит полностью весь бюджет, из которого мы раньше финансировали невоенные сферы. Сейчас мы все передаем нашей армии", - пояснил экономист.

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По его словам, в этом и есть манипуляция - как только война закончится, средства, которые сейчас идут на армию, пойдут на финансирование других бюджетных расходов, и таким образом Украина полностью себя будет обеспечивать.

"Что точно можно сказать, мы однозначно не на грани краха. Экономика сжалась из-за того, что значительное количество населения выехало - почти 7 млн. Второй момент - предприятия, которые находятся на линии разграничения и оккупированных территориях, сейчас не работают на экономику Украины. Однако те отрасли, которые находятся на неоккупированной территории, которые контролируются Украиной, они работают", - сказал Несходовский.

Он отметил, что у украинских предприятий был шок в 2022 году, ведь этот год был для нас максимально критическим: это вопрос нарушения логистики, отсутствия финансирования, значительных угроз из-за атак. Далее был период 2023-2024 годов с отключением электроэнергии, и Украина это смогла пережить: бизнес адаптировался, заказал генераторы и продолжил работать.

"Поэтому говорить, что мы на грани краха, то это полностью не соответствует действительности. Да, нам очень сложно, но, что бы там ни произошло, мы абсолютно спокойно переживем этот период. А учитывая то, какие суммы будет получать Украина для восстановления, у нас будет соответствующий потенциал для роста", - подчеркнул экономист.

Украинская экономика - последние новости

Как пишет издание The Washington Post, украинская экономика остается относительно стабильной, несмотря на невероятные вызовы военного времени, но экономическое развитие фактически остановилось, потому что бизнес прекратил инвестировать в новые проекты за пределами буквально нескольких отраслей, которые выиграли от войны.

По прогнозу НБУ, в 2025-2027 годах экономика Украины будет расти темпами 3-4% в год, ускорить восстановление могут масштабные инвестиционные программы и оживленное возвращение мигрантов.

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