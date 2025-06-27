Отмечается, что последний груз забрало судно Arctic Metagaz еще в октябре 2024 года.

Судно для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) под названием Iris, которое попало в санкционный список США, в четверг, 27 июня, пришвартовалось у российского завода "Арктик СПГ 2".

Издание Reuters пишет, что если судно загрузит газ, то это будет девятый груз СПГ, выгруженный с проекта "Арктик СПГ 2", согласно данным Kpler. Последнюю партию 5 октября 2024 года забрало судно Arctic Metagaz.

В октябре Госдепартамент США ввел санкции в отношении зарегистрированных владельцев и управляющих нескольких судов для перевозки СПГ, в том числе Iris, ранее известного как North Sky.

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Согласно данным судоходной базы Equasis, 25 апреля судно Iris сменило коммерческого управляющего на Elegest OOO, зарегистрированное в Москве. Зарегистрированным владельцем судна указана компания LNG Gamma Shipping.

Проект "Арктик СПГ-2", принадлежащий российской компании "Новатэк", также подпадает под западные санкции в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

В мае источник сообщил, что проект начал производство на втором технологическом комплексе несмотря на то, что не смог продать СПГ с первого технологического комплекса.

Арктик СПГ-2 - главные новости

В 2024 году Великобритания вместе с США и Евросоюзом ввела санкции против проекта "Арктик СПГ 2". С тех пор проект был вынужден сократить производство.

В конце сентября 2024 года ввели санкции в отношении пять судов и двух связанных с ними организаций, участвующих в транспортировке российского СПГ.

25 июня стало известно, что танкер для транспортировки сжиженного природного газа из санкционного списка направляется к российскому терминалу, из которого поставляют газ в Европу.

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