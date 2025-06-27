Поисково-спасательные работы продолжаются четвертый день.

Количество погибших в результате российского удара по Днепру 24 июня возросло до 21 человека. До сих пор есть люди, которые считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале.

По его словам, 24 июня Днепр пережил одну из самых трагических атак за последнее время, там уже четвертый день продолжаются поисково-спасательные работы.

В целом, сообщил он, количество пострадавших в Днепре достигло более 340 человек, среди которых 38 детей.

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"Побывал на месте трагедии. Общался со спасателями и полицейскими, которые проводят поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы. Наши люди прилагают титанические усилия. Уставшие, но ни на минуту не прекращают работу", - добавил Клименко.

Удар по Днепру 24 июня: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, во вторник Россия ударила по Днепру баллистикой. В городе повреждена гражданская инфраструктура, в частности, общежитие, гимназия, админздание, изуродованный поезд. Травмы получили его пассажиры. В пресс-службе "Укрзализныци" добавили, что в результате террористического удара России по Днепропетровской области поврежден поезд №52 Одесса - Запорожье. ГСЧС уточнила, что поезд пострадал от взрывной волны.

Из-за удара России по Днепру погибли люди. Вечером 24 июня президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов, говоря об ударе российских оккупантов по городу, заявил, что "16 человек погибли, более сотни были ранены".

Президент Франции Эманюэль Макрон отреагировал на кровавый удар России по Днепру. Он решительно осудил массированную атаку России и подчеркнул, что в отличие от Украины, которая приняла предложенное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня, Россия продолжает отказываться от мира.

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