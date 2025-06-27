Обыски проходят по местам жительства Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата для поддержки людей с СМА.

Сотрудники Национальной полиции проводят обыски по делу о возможном мошенничестве во время сбора благотворительных средств для 31-летнего львовянина со спинальной мышечной атрофией (СМА) Назария Гусакова.

Как отмечается в сообщении на сайте Национальной полиции Украины, следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований проводят обыски во Львове и Киеве по месту жительства Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.

"В частности, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов, и у лица, которое помогало ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту", - отметили в полиции.

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Действия полицейских направлены на документирование возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств, а также установление местонахождения лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной деятельности.

Отмечается, что следственные действия проходят в Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавили, что специалисты Департамента киберполиции анализируют информацию о движении средств, в частности по криптовалютным кошелькам, куда могли выводиться полученные взносы. В то же время сотрудники Государственной службы финансового мониторинга Украины проверяют движение средств по банковским счетам Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.

"Сейчас устанавливается круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий. Правоохранители призывают граждан, которые осуществляли переводы средств, а также тех, кто имеет информацию, которая может быть полезной для следствия, обращаться в Главное следственное управление", - говорится в сообщении.

Скандал со сбором донатов для Назария Гусакова

Недавно вспыхнул скандал вокруг благотворительных сборов, которые проводил львовянин Назарий Гусаков. Деньги он собирал на лечение своей тяжелой болезни - спинальной мышечной атрофии. Его начали обвинять в нецелевом использовании средств после того, как он отказался предоставить отчет о том, куда пошли деньги. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал, что мужчина получает лекарства за счет городского бюджета.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Гусаков еще неделю назад выехал из Украины, и его местонахождение предстоит установить.

Правоохранители открыли два уголовных производства по сбору средств Гусаковым: мошенничество (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ). Правоохранители также пытаются установить местонахождение Гусакова.

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