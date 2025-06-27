Наканенце выходных, 27 июня, по всей Украине будет тепло. Столбики термометров покажут +24°...+28°, а на юге местами воздух прогреется до +31°...+32°. На западе и севере Украины в течение дня ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет преимущественно ясно. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°, дождь, возможна гроза.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +25°, дождь
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +25°, дождь с грозой.
- В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +15°, днем +25°, дождь с грозой.
- В Тернополе 27 июня ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +26°, дождь с грозой.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, дождь с грозой.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +18°, днем +30°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь с грозой.
- В Виннице сегодня будет +17°...+28°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
- В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах сегодня будет ночью +18°, днем +26°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +17°...+25°.
- В Одессе 27 июня - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +26°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +12°, днем +28°, ясно.
- В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +18°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, ясно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +16°, а днем +24°, ясно.
- В Харькове - ясно, температура ночью +16°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, ясно.
- В Симферополе в пятницу будет ясно, +12°...+28°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +13°, днем +25°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +14°, днем +25°.
27 июня - праздник, приметы
27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.