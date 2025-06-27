На юге местами воздух прогреется до жары, +31°...+32°.

Наканенце выходных, 27 июня, по всей Украине будет тепло. Столбики термометров покажут +24°...+28°, а на юге местами воздух прогреется до +31°...+32°. На западе и севере Украины в течение дня ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет преимущественно ясно. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°, дождь, возможна гроза.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +25°, дождь

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +25°, дождь с грозой.

В Ривне сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +15°, днем +25°, дождь с грозой.

В Тернополе 27 июня ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +26°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, дождь с грозой.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +18°, днем +30°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь с грозой.

В Виннице сегодня будет +17°...+28°, облачно с прояснениями, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +24°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +18°, днем +26°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +28°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +17°...+25°.

В Одессе 27 июня - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +26°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +12°, днем +28°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +18°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +16°, а днем +24°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +16°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, ясно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +12°...+28°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +13°, днем +25°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +14°, днем +25°.

27 июня - праздник, приметы

27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

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