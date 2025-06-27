По словам президента Франции, эти удары могли привести к негативным последствиям.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что атаки США на ядерные объекты Ирана были эффективными. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе после саммита лидеров Европейского Союза, цитирует Bloomberg.

"Американские удары имели реальное влияние на Натанз, Исфахан и Фордо. Но хуже всего было бы, если бы это привело к выходу Ирана из договора о нераспространении, что в конечном итоге привело бы к коллективному отклонению от курса и ослаблению", - отметил политик.

Также лидер Франции добавил, что президент США Дональд Трамп очень старается достичь прекращения огня в секторе Газы.

Видео дня

"Относительно Газы, я почувствовал, что президент Трамп был очень решительным, очень твердым, осознавая важность прекращения огня, и я считаю, что его преданность этому делу является чрезвычайно важной. Я знаю, что его команда ведет постоянные переговоры", - подчеркнул Макрон.

В Bloomberg напомнили, что Трамп заявил, что, по его мнению, соглашение по Газе "очень близко".

Атаки США на ядерные объекты Ирана

Напомним, 22 июня США массированно атаковали ядерные объекты Ирана. В Белом доме заявили об уничтожении ядерной программы страны, однако директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф отметил, что ядерная программа Ирана понесла "серьезный ущерб".

В то же время в Иране признали, что США "серьезно" повредили ядерные объекты страны. В частности министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что решение о дальнейшем допуске инспекторов МАГАТЭ должен принять Высший совет национальной безопасности страны. По его словам, ответ Ирана на действия США может иметь как дипломатические, так и внутриполитические последствия.

В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил иранцев с "победой" над Израилем и США. По его словам, вмешательство США в войну не дало никаких результатов.

"Исламская Республика вышла победительницей и нанесла жесткий удар по лицу Америки", - добавил Хаменеи.

Вас также могут заинтересовать новости: