Российские операторы дронов могут в реальном времени определять цели, по которым атаковать.

Российские оккупанты намеренно атакуют "смертельными" FPV-дронами малой дальности мирных жителей Украины. Таких инцидентов за последний год стало значительно больше. Об этом говорится в отчете миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине.

Там отметили, что использование дронов в прифронтовых районах Украины за последний год усилилось благодаря технологическим достижениям и увеличению объемов производства.

"Хотя инновации, в частности в области наведения, повысили точность операций, они не способствовали усилению защиты гражданского населения. Наоборот, эти беспилотники стали одной из главных причин гибели и ранения гражданских лиц в Украине, а в некоторые месяцы даже опередили по мощности такие виды оружия, как ракеты, артиллерия и авиационные бомбы. Подавляющее большинство жертв произошло в результате российских атак на территории, контролируемой правительством Украины", - говорится в отчете.

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В ООН подчеркнули, что дроны, которые используются в большинстве атак, в результате чего гибнут гражданские, известны как беспилотники "First-Person-View" (FPV).

Они имеют камеры, предоставляющие операторам возможность видеть в режиме реального времени территории, которые они пересекают. Таким образом оккупанты могут выбирать конкретные цели, среди которых движущиеся транспортные средства и атаковать их с точностью.

"В принципе, улучшенная видимость, обеспечиваемая технологией FPV, должна способствовать более точной оценке и проверке военного или гражданского характера потенциальной цели. Однако операторы применяли это оружие против гражданских лиц, которые не проявляли никаких признаков непосредственного участия в боевых действиях. Среди задокументированных жертв есть гражданские лица, которые ехали на велосипедах, в частных автомобилях, в обычных общественных автобусах, в машинах скорой помощи, во время доставки гуманитарной помощи или проведения эвакуации, во время прогулок на открытом воздухе и на территории своих жилых домов", - добавили в отчете.

В ООН утверждают, что россияне намеренно целятся в гражданских лиц, что считается военным преступлением. Кроме гибели и ранений мирных жителей, эти атаки еще больше ухудшили сложную гуманитарную ситуацию.

"Государственные служащие, медицинский персонал, сотрудники неправительственных организаций (НПО), оказывающих помощь, и жители не могут безопасно проезжать через пострадавшие села, что означает, что гражданское население не имеет доступа к основным услугам, гуманитарной помощи и медицинской помощи. Это повлияло на широкий круг прав человека, включая право на жизнь, питание, надлежащий уровень жизни и здравоохранение, причем пожилые люди и лица с инвалидностью пострадали непропорционально больше, поскольку они, как правило, остаются в районах, находящихся на линии фронта", - подытожили в организации.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее российские оккупанты ударили по учебному центру Сухопутных войск ВСУ. Отмечается, что благодаря внедрению комплекса мер предосторожности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь.

"Ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение", - отметили в сообщении Сухопутных войск ВСУ.

Также сообщалось, что на Киевщине из-за атаки РФ в приюте для животных от шока погиб лосенок. Взрывная волна была такой силы, что в зданиях Центра повылетали окна.

"Животные от страха побились о решетки вольеров, а сердце нашего лосенка не выдержало шока и остановилось. Несмотря на все наши усилия, этой маленькой жизни больше нет. И трудно словами передать все отчаяние, когда невинные животные становятся жертвами страшной войны", - рассказали в Центре спасения диких животных.

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