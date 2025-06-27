В частности такие слова президента США в Иране назвали "спекуляциями".

В Иране отрицают, что страна запланировала с США возобновление ядерных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи, цитирует Bloomberg.

"Я четко заявляю, что никаких соглашений, договоренностей или обсуждений о начале новых переговоров не было. Некоторые спекуляции о возобновлении переговоров не следует воспринимать серьезно", - подчеркнул он.

Также Аракчи отклонил просьбу инспекторов ООН по ядерной энергии оценить масштабы ущерба, который был нанесен ядерным объектам из-за атак США и Израиля.

Видео дня

По его словам, Иран "пока" не планирует принимать в Тегеране генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

Ядерные переговоры между США и Ираном - что известно

Известно, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе стороны проведут переговоры и "возможно" подпишут соглашение. Такая встреча стала бы первой после 12-дневной войны между Ираном и Израилем, в которую вмешались и США. Это сорвало дипломатические усилия по решению напряженности вокруг ядерной программы Тегерана.

"Хотя некоторые иранские чиновники, включая президента, выразили готовность к переговорам, они сталкиваются с сопротивлением со стороны других, которые особенно противодействуют привлечению к переговорам после конфликта", - добавляют в Bloomberg.

В то же время представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф объяснил, почему его страна не позволит Ирану создать ядерное оружие. По его словам, такие действия являются "красной линией" для Америки.

Уиткофф считает, что иранская ядерная программа может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке, и "тогда каждый захочет создать бомбу". Поэтому, как отметил представитель Трампа, США просто не могут этого позволить.

Вас также могут заинтересовать новости: