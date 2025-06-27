Фильм "Бугония" должен выйти на экраны 24 октября 2025 года.

Кинокомпания Focus Features показала первый трейлер научно-фантастической комедии "Бугония" (Bugonia), которая является десятым полнометражным фильмом почитаемого греческого режиссера Йоргоса Лантимоса ("Лобстер", "Убийство священного оленя", "Бедные-несчастные").

В центре сюжета – двое помешанных на конспирологии чудаков, которые похищают влиятельного генерального директора крупной компании, ведь они убеждены, что она является инопланетянкой, которая намерена уничтожить планету Земля.

Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун и Джесси Племенс, а также дебютант Эйдан Дельбис. Первые двое уже ранее сотрудничали с Лантимосом – Стоун даже получила "Оскар" за главную роль в "Бедных-несчастных", и также сыграла в предыдущем фильме режиссера "Виды доброты". Между тем, Племенс впервые поработал с Лантимосом в упомянутых выше "Видах доброты".

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Также в ленте задействованы Алисия Сильверстоун (появлялась в "Убийстве священного оленя" Лантимоса) и стендап-комик Ставрос Халкиас.

Фильм должен выйти на экраны 24 октября 2025 года, однако покажут ли его в Украине, пока неизвестно.

Йоргос Лантимос – чем известен

Греческий режиссер Йоргос Лантимос начинал свою карьеру в рекламе в 1990-х годах, а его полнометражный кинодебют состоялся в 2001 году с комедией "Мой лучший друг".

Впрочем, настоящее мировое признание пришло к нему в 2009 году благодаря абсурдистской психологической драме "Клык" – лента получила премию "Особый взгляд" на Каннском фестивале и была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

В дальнейшем широкую известность он получил благодаря фильмам со звездным составом "Лобстер" (2015), "Убийство священного оленя" (2017) и "Фаворитка" (2018) – каждый из них получал положительные отзывы критиков, нравился киноманам, собирал ряд престижных наград и даже неплохо проявлял себя в прокате как для довольно специфического кино.

Апогеем его творчества стал фэнтези-хоррор "Бедные-несчастные" 2023 года с Эммой Стоун, который получил аж 11 номинаций на "Оскар" и победил в четырех из них.

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