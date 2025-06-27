В ближайшие дни в Украине периодически будет идти дождь.

На выходных в Украине ожидается невысокая температура, уже без жары даже на юге, а также периодические дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие выходные в Украине - периодические локальные дожди, температура воздуха невысокая, днем +20...+25 градусов, на юге +25...+29 градусов", - спрогнозировала она.

Сегодня же, по ее данным, в Украине будет тепло, +22...+26 градусов, на юге и Закарпатье ожидается умеренная жара до +25...+30 градусов.

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Ветер стихнет, он станет умеренный или даже слабый.

"Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях, местами на севере плюс Винницкая и Одесская области", - рассказала эксперт по погоде. На остальной территории Украины будет сухо.

Погода в Киеве

Сегодня в Киеве ветер также успокоится, будет западного направления, умеренный. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +24 градусов.

27 июня в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы. В частности, повышенный уровень опасности объявили на Львовщине. Синоптики прогнозируют здесь грозы, а утром и днем шквалы 15 - 20 м/с и град. Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

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