По городу и области объявлено предупреждение.

На сегодня, 27 июня, во Львове объявили повышенный уровень опасности. об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 27 июня грозы, утром и днем шквалы 15 - 20 м/с, град", - говорится в прогнозе.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Львовской области, где также ожидаются грозы, а утром и днем местами шквалы 15 - 20 м/с и град.

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Из-за непогоды на Львовщине введен І уровень опасности, желтый.

Сегодня погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада.

По Львовской области ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, утром и днем местами град. Ветер северо-западный, утром и днем 9 - 14 м/с, местами шквалы будет усиливаться до 15 - 20 м/с. Температура днем +22°...+27°.

По городу Львову также ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, гроза, утром и днем град. Ветер утром и днем 9 - 14 м/с, шквалы до 15 - 20 м/с. Столбики термометров покажут +23°...+25°.

Во время осадков ожидается ухудшение видимости. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет расти. Относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

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