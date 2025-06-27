Спасатели предупреждают, что нельзя ни в коем случае делать, находясь под завалами.

Украинские города, в особенности жилые кварталы, армия РФ продолжает регулярно обстреливать. Иногда во время таких ракетных и "шахедных" атак даже подвалы не гарантируют безопасности, поэтому после них жители оказываются под завалами. Как вести себя в случае обвала здания и чего не стоит делать - запомните эти правила.

Напомним, ранее мы рассказывали, что положить в тревожный чемодан - список обязательных вещей.

Что делать под завалами дома - какой алгоритм

Первым делом спасатели советуют сохранять спокойствие (по возможности) и не впадать в панику - экстренные службы направляются к вам.

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Далее порядок такой:

следует звать на помощь, есть возможность - набирайте с мобильного "101" или "112";

подавайте сигналы спасателям не только криком - можно свистеть, светить фонариком, стучать по трубам или по батареям отопления, или любыми предметами, которые издают звук, махать куском ткани, периодически спасатели устраивают минуты тишины - именно в это время нужно подавать сигнал о себе;

постарайтесь сильно не шевелиться, чтобы не усугубить ситуацию и не спровоцировать еще больший обвал; человек под завалами должен двигаться осторожно, чтобы не вызвать дополнительный обвал конструкций.

если завалило небольшими предметами, то можно осторожно освободить пространство вокруг, высвободить руки и ноги, но ни в коем случае нельзя задеть то, на чем держится завал;

если часть тела прижало, освободить ее вы не можете - участок выше зажатого нужно массировать, чтобы поддержать кровобращение.

Берегите свои силы по максимуму: кричать непрерывно не нужно, подавайте сигналы время от времени.

Что нельзя делать:

не разбирайте самостоятельно завалы вокруг себя - нельзя сдвинуть перекрытия или балки, на которых все держится;

ни в коем случае не подавайте сигнал зажигалкой, спичками - если была утечка газа, то может случиться взырв или начаться пожар;

если сами услышали, что кто-то находится под завалом - не лезьте и не пытайтесь сами освобождать и разбирать завал, это может стоить жизни вам обоим.

Звоните в службу спасения и полицию.

Кроме этого, с собой в укрытие советуют брать аптечку, в которой будут турникет, бандаж и бинты, а также фонарик, свисток, вода и павербанк - это все может пригодиться, если будет возможность двигаться под завалами.

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