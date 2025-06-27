Предполагаемый договор заключен после переговоров в Лондоне и Женеве, направленных на деэскалацию глобальной торговой войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подписали торговое соглашение. Стороны, вероятно, зафиксировали в письменной форме то, что было ранее согласовано.

"Мы только вчера подписали соглашение с Китаем", - цитирует американского лидера издание Financial Time.

При этом Трамп не предоставил никаких подробностей.

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Представитель Белого дома заявил, что США и Китай "достигли дополнительного соглашения о рамках реализации Женевского соглашения", имея в виду торговые переговоры, которые страны провели в мае, когда они впервые договорились о перемирии.

Два источника заявили, что стороны, по-видимому, зафиксировали в письменной форме то, что было ранее согласовано, но не включено в официальный документ.

Соглашение в Женеве предусматривало значительное снижение пошлин с обеих сторон на 90 дней, пока стороны пытались выработать всеобъемлющее торговое соглашение. Однако сделка провалилась из-за разногласий по поводу экспорта редкоземельных металлов из Китая и экспортного контроля США.

Министр торговли Говард Лутник заявил, что они завершили сделку, которая была первоначально достигнута в Женеве.

"Хотя нам нужно изучить детали, если соглашение принесет больше определенности, предсказуемости и справедливости в торговлю между США и Китаем, это будет большой победой для народов обеих стран", - сказал Шон Стейн, президент Американско-китайского делового совета.

Конец торговой войны между США и Китаем - главные новости

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет снизить пошлины на китайские товары, но инициировать переговоры должен Пекин. 12 мая США и Китай договорились о временном снижении пошлин на 90 дней - Вашингтон снизил торговые ограничения со 145% до 30%, а Пекин - со 125% до 10%.

Вскоре американский президент обвинил китайскую сторону в нарушении "тарифного перемирия", но позже прозвучало такое же обвинение со стороны Пекина.

11 июня Трамп заявил об успешных торговых переговорах между США и Китаем и достижении договоренности между странами.

В то же время издание Reuters писало, что торговое соглашение между США и Китаем не решило главную проблему экспортных ограничений, связанных с национальной безопасностью, что угрожает более всеобъемлющему соглашению.

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