Эти собаки являются настоящими пловцами.

Если вы планируете завести собаку, то выбор правильной породы именно для вас является очень важным. В частности если вы хотите иметь собаку, которая хорошо чувствует себя как в воде, так и на суше, то есть определенный перечень собак, которые вам подойдут. Поэтому эксперты The Scotsman назвали 13 пород собак, которые "были рождены" для плавания.

Лабрадор-ретривер

Эта порода была выведена для сбора дичи, которая часто падала в воду, поэтому умение хорошо плавать было очень важным. Сейчас лабрадоры с радостью приносят палки и мячи из воды и делают это непрерывно.

Оттерхаунд

Эта порода является очень редкой и использовалась для охоты на выдр в Великобритании, пока это не запретили в 1978 году. Оттерхауды являются чрезвычайно сильными пловцами и даже имеют перепончатые лапы для дополнительной скорости в воде.

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Португальская водяная собака

Эта собака также имеет перепончатые лапы, которые идеально подходят для плавания. Португальскую водяную собаку использовали рыбаки для загона рыбы в сети и сбора потерянного оборудования из моря.

Барбет

Это редкая французская порода. Барберт является прирожденным пловцом с густой кудрявой шерстью и перепончатыми лапами. Эти собаки игривы, энергичны и очень счастливы, когда прыгают в озера или пруды.

Шотландский сеттер

Такой песик любит долгие прогулки и прохладные купания в озерах.

Курчавошерстный ретривер

Эта собака имеет милую шерсть, которая идеально подходит для поддержания температуры тела во время длительных заплывов. Как и другие ретриверы, таких собак использовали для сбора убитых птиц из воды.

Лаготто Романьоло

Это древняя порода, которая является предком всех собак, которые могут плавать. Сейчас Лаготто Романьоло ценится за свое умение воспитывать драгоценные трюфели.

Английский сеттер

Несмотря на то, что английские сеттеры более известны как охотничьи собаки, они любят плавать и являются сильными и грациозными в воде. Их энергия, выносливость и любовь к играм на свежем воздухе хорошо сочетаются с водной средой.

Ньюфаундленд

Это канадская порода, которая живет на побережье. Ньюфаундленд был предназначен для того, чтобы спасать людей из воды. Также они любят играть в море и являются потенциальными спасателями до сих пор.

Пудель

Многие люди, которые имеют пуделей, удивляются, когда видят, как сильно их любимцы любят плавать.

"Однако это не должно быть шоком, поскольку название породы происходит от немецкого слова "pudl", что означает "плескаться в воде"", - объяснили в The Scotsman.

Новошотландский ретривер

Эта порода обладает уникальной способностью заманивать уток в поле зрения охотника. После этого они охотно прыгают в озеро, чтобы выловить птицу.

Ирландский водяной спаниель

Эти собаки являются опытными пловцами с большой выносливостью. Они без лишних усилий могут вылавливать дичь из воды и наслаждаться играми в воде хоть круглый год.

Чесапик бей ретривер

Эта собака имеет жирную двойную шерсть, которая сохраняет тепло и является водостойкой, поэтому идеально подходит для длительных заплывов в холодной воде. Такие ретриверы могут много времени проводить в море, озере или реке.

Другие интересные факты о собаках

Ранее эксперты рассказали, какие собаки имеют лучшее обоняние. В этот перечень вошли лабрадор-ретривер, бладхаунд, бассет-гаунд, черно-подпалый кунхаунд и другие.

Также ветеринары объяснили, какую команду следует знать каждой собаке. По их словам, эта команда может спасти жизнь вашему любимцу. Речь идет о слове "отпусти", что означает, что он должен отпустить все, что имеет во рту, ведь это может быть и опасный предмет.

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