Враг продолжает продвигаться на восточной части Сумского выступа, рассказал Игорь Романенко.

Россиянам удавалось довольно активно продвигаться на Сумщине, пока их не остановили на рубеже Хотень-Яблоновка-Юнаковка. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"И здесь, поскольку с нашей стороны были задействованы резервы, то на западном участке Хотень-Андреевка удалось стабилизировать эту ситуацию. Остановить их продвижение и даже отбить эту Андреевку", - сказал Романенко.

В то же время он добавил, что на восточном фланге продолжаются ожесточенные бои. По словам Романенко, это направление важно для врага, который хочет перерезать трассу Сумы-Суджа - важного логистического пути Сил обороны Украины.

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"Врагу удалось захватить Яблоновку и наши пока удерживают южную часть Юнаковки. Это такой принципиальный населенный пункт, который если они захватят его, дает им перспективу. Поэтому говорить, что произошла стабилизация, на мой взгляд, преждевременно. Надо еще приложить там соответствующие усилия", - добавил Романенко.

Ситуация на Сумщине: важные новости

Ранее о стабилизации ситуации на Сумщине сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отмечал, что по итогам мая-июня можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории России "захлебывается".

Также накануне стало известно, что украинские защитники ликвидировали российского комбата на Сумщине. По данным российских пабликов, майор, который должен был командовать личным составом, вдруг оказался среди солдат на передовой линии фронта из-за "наказания".

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