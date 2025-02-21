Такая договоренность может стать частью мирного соглашения.

Россия может согласиться на использование суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в Европе, для восстановления Украины. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что переговоры США и России по окончанию войны в Украине находятся на очень ранней стадии, но сразу три источника сообщили, что Россия может согласиться на идею использования замороженных активов для восстановления Украины.

"Идея о том, что Россия может согласиться использовать замороженные деньги для помощи в восстановлении Украины, ранее не озвучивалась, и она может дать понимание того, на какой компромисс Россия готова пойти, когда Москва и Вашингтон стремятся прекратить войну", - говорится в публикации.

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Один источник, знакомый с дискуссиями в Москве, сообщил, что Россия может согласиться передать на восстановление Украины до двух третей замороженных резервов. А остальные могут использовать на восстановление территорий Украины, которые контролирует сама Россия, сообщил один из источников.

Другой источник, знакомый с переговорами, сообщил, что Москва согласится использовать деньги для восстановления Украины, но пока рано говорить о возможном разделении. Два источника подчеркнули, что важно обсудить, какие именно компании получат будущие контракты на проведение восстановительных работ.

Другой источник, близкий к Кремлю, но не вовлеченный непосредственно в дискуссии, сообщил, что Россия все равно будет требовать отмены замораживания активов в рамках постепенного ослабления санкций.

Перспективы мира в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Офисе президента считают, что Украина с союзниками имеет два инструмента принуждения России к миру. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, речь идет об экономическом давлении, в частности нефтяном эмбарго, и о наращивании ракетных и дроновых ударов по территории России.

Также мы рассказывали, что соглашение о прекращении огня между РФ и Украиной может быть достигнуто в этом году. Такое мнение, в частности, разделяет глава военной разведки Украины, генерал Кирилл Буданов.

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