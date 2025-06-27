Дедушка Блез Метревели был разведывательным агентом Третьего Рейха в Украине с прозвищем "Мясник".

Британскую Секретную разведку MI6 впервые в истории возглавила женщина - Блез Метревели. Она оказалась внучкой украинца Константина Добровольского - одного из самых известных коллаборационистов времен нацистской оккупации, пишет The Times.

Архивные документы из Германии свидетельствуют, что Добровольский, родившийся в Черниговской области, в 1941 году перешел на сторону Третьего рейха и стал главным агентом нацистской разведки в регионе.

Известный под псевдонимом "Агент 30" и прозвищем "Мясник", он организовал украинскую полицию, которая участвовала в массовых убийствах евреев и уничтожении партизан. Советский Союз объявил награду за его голову, назвав его "худшим врагом украинского народа".

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Добровольский происходил из украинско-немецко-польской семьи. После войны его семья эмигрировала в Великобританию, где сын - Константин - вырос в новой семье, не зная своего настоящего отца. Он стал врачом, служил в британских войсках и воспитал дочь, которая теперь возглавляет британскую внешнюю разведку.

МИД Великобритании отметил, что Метревели не знала деда и не имеет с ним никакой связи. Ведомство подчеркнуло, что ее личная родословная - это история сложного восточноевропейского наследия, которая лишь частично известна, но именно она сформировала ее решимость бороться с современными угрозами.

Чем занимается MI6

MI6, или Служба разведки Великобритании, - это внешняя спецслужба, которая отвечает за сбор и анализ разведданных за пределами страны. Основанная в 1909 году, она занимается вербовкой агентов, проведением секретных операций и защитой интересов Великобритании в мире. Штаб-квартира MI6 расположена в Лондоне.

Служба подчиняется Министерству иностранных дел и тесно сотрудничает с разведками США, Франции, Израиля и других союзников. В 2024 году ее впервые возглавила женщина - Блез Метревели.

Чем занимается MI6:

вербует агентов за рубежом;

проводит секретные операции в зонах конфликта;

обеспечивает контрразведку в интересах Великобритании;

сотрудничает с другими западными спецслужбами, в частности CIA, NSA, DGSE, Mossad.

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