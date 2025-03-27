Тратить эти средства целесообразнее всего на восстановление той инфраструктуры, которую Россия уничтожила в Украине, считает Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженные российские активы в Европе нужно не только хранить, но и конфисковать, пока есть такая возможность.

Об этом глава государства сказал в Париже на пресс-конференции после встречи лидеров по поддержке Украины и безопасности в Европе.

По его словам, эти средства уже частично работают через европейские инвестиционные программы, однако самым эффективным путем является непосредственное использование замороженных активов для восстановления разрушенной Россией инфраструктуры в Украине.

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"Безопаснее всего - взять эти замороженные активы и тратить на то, что Россия разрушает: восстановление логистики, армии, строительство бомбоубежищ для детей, в школах, университетах, больницах. И такого очень много. Я считаю, если не найти способ не только замораживания, но и того, как забрать эти активы, то может так случиться, что после окончания войны еще придется бороться с россиянами за эти активы. Так вот, чтобы потом не бороться, надо их забрать, пока есть эта возможность", - сказал президент.

Замороженные активы РФ - другие новости

В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на Западе пока нет единства по вопросу ареста российских активов. По его словам, некоторые лидеры опасаются последствий ареста российских активов либо для евро, либо для банковской системы.

Европейский дипломат, комментируя выводы саммита ЕС, заявила, что тема о способах конфискации замороженных российских активов окончательно не снята с повестки дня.

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